Сравните массу протона и электронаъ

Физика
Сравните массу протона и электронаъ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M₁ протона = 1,673 × 10⁻²⁷ кг m₂ электрона = 9,1 ×10⁻³¹ кг m₁/m₂ = 1,673 ×10⁻²⁷кг / 9,1× 10 ⁻³¹ кг  = 0,18 × 10⁴ = 1800 Масса протона в 1800 раз больше массы электрона.
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