Задача . В июне 0 ,2 дней составили дождливые дни , ясные дни - 1/2 дней , а остальные 9 д??ей были облачными . Сколько дней в июне ?
Математика
Задача . В июне 0 ,2 дней составили дождливые дни , ясные дни - 1/2 дней , а остальные 9 д??ей были облачными . Сколько дней в июне ?
Ответ(ы) на вопрос:
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0,2=2/10=1/5 1/5+1/2=(2+5)/10=0,7 9+0,7=9,7 дней
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