Задача . В июне 0 ,2 дней составили дождливые дни , ясные дни - 1/2 дней , а остальные 9 д??ей были облачными . Сколько дней в июне ?

Математика

Задача . В июне 0 ,2 дней составили дождливые дни , ясные дни - 1/2 дней , а остальные 9 д??ей были облачными . Сколько дней в июне ?

Автор: Гость