Прямоугольник у которого все стороны равны является квадратом. Переформулироват?? утверждение с помощью логической связки "если.., то.."

Математика

Прямоугольник у которого все стороны равны является квадратом. Переформулироват?? утверждение с помощью логической связки "если.., то.."

Автор: Гость