Прямоугольник у которого все стороны равны является квадратом. Переформулироват?? утверждение с помощью логической связки "если.., то.."
Математика
Прямоугольник у которого все стороны равны является квадратом. Переформулироват?? утверждение с помощью логической связки "если.., то.."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у прямоугольника все стороны равны, то он - квадрат
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