Ценный природный краситель пурпурный часто бывают жители чего

Биология
Ценный природный краситель пурпурный часто бывают жители чего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые пурпур начали добывать Ханаана.
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