Выделяется газ H2CO3 + HCl
Химия
Выделяется газ H2CO3 + HCl
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Гость:
Выделяется углекислый газ: CO2 То есть HCl + CO2 + H2O Такой формулы, как H2CO3 быть не может
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