Решите уравнение:1)12*х=112,8(2)178,5:х=21(3)х:3,2=10,5
Математика
Решите уравнение:1)12*х=112,8(2)178,5:х=21(3)х:3,2=10,5
Ответ(ы) на вопрос:
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12x=112,8 x=112,8/12 x=9,4 178,5/x=21 x=178,5/21 x=8,5 x/3,2=10,5 x=3,2*10,5 x=3,36
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