Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.

Математика

Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.

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