Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.
Математика
Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
множество целых двузначных чисел, делящихся на 2 - конечное подмножество целых чисел; множество четных чисел - бесконечное подмножество целых чисел; положительные числа - бесконесное подмножество целых чисел
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