Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.

Математика
Укажите несколько конечных и несколько бесконечных подмножеств множества натуральных чисел N. Выполните это же задание для множество целых чисел Z.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
множество целых двузначных чисел, делящихся на 2 -  конечное подмножество целых чисел;  множество четных чисел - бесконечное подмножество целых  чисел; положительные числа - бесконесное подмножество  целых чисел

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