Периметр треугольника равен 1,25 м. Одна сторона равна 4,3 дм,а вторая - на 1 целую 2/3 см короче первой. Найдите длину третьей стороны и выразите ее в метрах.
Математика
Периметр треугольника равен 1,25 м. Одна сторона равна 4,3 дм,а вторая - на 1 целую 2/3 см короче первой. Найдите длину третьей стороны и выразите ее в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,3дм = 43см 43 - 1 2/3 = 41целая 1/3(см) - длина второй стороны 2) 43 + 41 1/3 = 84целая 1/3 (см) - сумма двух сторон 3) 1,25м = 125см 125см - 84 1/3 = 40целых 2/3(см) = 122/3(см) ≈ 0,41(м) Ответ: 0,41м - длина третьей стороны
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