Периметр треугольника равен 1,25 м. Одна сторона равна 4,3 дм,а вторая - на 1 целую 2/3 см короче первой. Найдите длину третьей стороны и выразите ее в метрах.

Математика

Периметр треугольника равен 1,25 м. Одна сторона равна 4,3 дм,а вторая - на 1 целую 2/3 см короче первой. Найдите длину третьей стороны и выразите ее в метрах.

Автор: Гость