1уровень_ самый легкий, т.к. окончание имени существительного записано, нужно опре??елить тип склонения и падеж доказать правописание данного окончания. По аллее, с собачкой, на дороге, на поверхности, у мыши, о герое, для дере...

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Сначала нужно определить часть речи слова. От этого зависит написание окончания в нем. Так, если вы имеете дело с именем существительным, вам нужно определить его склонение и падеж. Затем вы должны вспомнить, какое окончание пишется в данной грамматической форме.2В существительных третьего склонения пишется окончание «и» в родительном, дательном и предложном падежах. Например, в синтаксической единице «о мелочи" нужно написать в окончании букву «и», так как это форма существительного третьего склонения, предложного падежа. Это же окончание вы напишите, если употребите существительное первого склонения в родительном падеже.3Окончание «е» необходимо писать в существительных первого склонения в дательном и предложном падежах, во втором склонении - только в предложном падеже. Например, слово «о дочке» относится к первому склонению и употребляется в предложном падеже. Поэтому оно имеет окончание «е».4Чтобы написать окончания в прилагательных, местоимениях, порядковых числительных и причастиях, нужно поставить к ним вспомогательный вопрос, а также определить род и падеж. Например, в причастии «улыбающимся» нужно писать окончание «им», так как к нему можно поставить вопрос «каким?», оно относится к мужскому роду и употребляется в творительном падеже. 5Проверяя окончания глаголов, определите их спряжение. В глаголах, относящихся к первому спряжению, в окончаниях пишется буква «е» в единственном числе, т.е у них могут быть окончания «ешь», «ем», «ет», «ете». Если же глагол употребить во множественном числе, то у него будут окончания «ут», «ют». Например, в глаголе «пишет» окончание «ет», так как он относится к первому спряжению. 6В глаголах второго спряжения пишите в окончаниях букву «и». Например, в слове «чистит» нужно написать «и». Если же они употребляются во множественном числе, то будут иметь окончания «ат", «ят», например, «чистят».