1уровень_ самый легкий, т.к. окончание имени существительного записано, нужно опре??елить тип склонения и падеж доказать правописание данного окончания. По аллее, с собачкой, на дороге, на поверхности, у мыши, о герое, для дере...
Русский язык
1уровень_ самый легкий, т.к. окончание имени существительного записано, нужно опре??елить тип склонения и падеж доказать правописание данного окончания. По аллее, с собачкой, на дороге, на поверхности, у мыши, о герое, для деревни, возле речки, к стройке. 2уровень_сложнее, т.к. необходимо самостоятельно вставить безударное падежное окончание, указать падеж. О храброст...., на ладон...., в город....., по площдк...., от двер...., на озер..., к кормушк......, из библтотек....,. 3уровень_ самый сложный (носит творческий характер) , т.к. требуется самостоятельно подобрать существительное с безударным падежным окончанием, верно его вписать и доказать правописание Телеграмма для____________. Рассказ о_____________, Сидит на____________, Сок из_____________, Гулял в____________. ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно определить часть речи слова. От этого зависит написание окончания в нем. Так, если вы имеете дело с именем существительным, вам нужно определить его склонение и падеж. Затем вы должны вспомнить, какое окончание пишется в данной грамматической форме.2В существительных третьего склонения пишется окончание «и» в родительном, дательном и предложном падежах. Например, в синтаксической единице «о мелочи" нужно написать в окончании букву «и», так как это форма существительного третьего склонения, предложного падежа. Это же окончание вы напишите, если употребите существительное первого склонения в родительном падеже.3Окончание «е» необходимо писать в существительных первого склонения в дательном и предложном падежах, во втором склонении - только в предложном падеже. Например, слово «о дочке» относится к первому склонению и употребляется в предложном падеже. Поэтому оно имеет окончание «е».4Чтобы написать окончания в прилагательных, местоимениях, порядковых числительных и причастиях, нужно поставить к ним вспомогательный вопрос, а также определить род и падеж. Например, в причастии «улыбающимся» нужно писать окончание «им», так как к нему можно поставить вопрос «каким?», оно относится к мужскому роду и употребляется в творительном падеже. 5Проверяя окончания глаголов, определите их спряжение. В глаголах, относящихся к первому спряжению, в окончаниях пишется буква «е» в единственном числе, т.е у них могут быть окончания «ешь», «ем», «ет», «ете». Если же глагол употребить во множественном числе, то у него будут окончания «ут», «ют». Например, в глаголе «пишет» окончание «ет», так как он относится к первому спряжению. 6В глаголах второго спряжения пишите в окончаниях букву «и». Например, в слове «чистит» нужно написать «и». Если же они употребляются во множественном числе, то будут иметь окончания «ат", «ят», например, «чистят».
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Технология