На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?

Русский язык

На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?

Автор: Гость