На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?

Русский язык
На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех можно выделить окончание
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