На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?
Русский язык
На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно выделить окончание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех можно выделить окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экономика
При цене билета на футбольный матч 4000 гривен на стадион пришло 30 тыс.человек. Когд?? цена билета поднялась до 9000 гривен,число болельщиков сокр...
Математика