На какие две группы делятся степени сравнения? Как образуются степени сравнения?
Русский язык
На какие две группы делятся степени сравнения? Как образуются степени сравнения?
Ответ(ы):
Гость:
Степени сравнения делятся на сравнительную и превосходную. Сравнительная степень образуется прибавлением суффикса -ее (-ей). Превосходная степень образуется прибавлением суффикса -ейш (-айш).
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