На какие две группы делятся степени сравнения? Как образуются степени сравнения?

Русский язык
На какие две группы делятся степени сравнения? Как образуются степени сравнения?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Степени сравнения делятся на сравнительную и превосходную. Сравнительная степень образуется прибавлением суффикса -ее (-ей). Превосходная степень образуется прибавлением суффикса -ейш (-айш).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех книгах 502 страницы. В первой и второй книгах 148 стр., а во второй и третьей книгах 460 стр. Сколько страниц в каждой книге?
Ответить
Экономика
К капиталу как к виду ресурсов относятся: А) уголь В) древесина С) станки Д) на??мные работники
Ответить
Русский язык
Помогите срочно прилагательное и существительное в сказке золотая рыбка
Ответить
Математика
Помогите решить 3(x-11)-4(x-10)=0
Ответить
Русский язык
Составить предложение со словами Горяч Шипуч Жгуч Дремуч Могуч Свеж Хорош вот образец: Стебель розы был довольно колюч.
Ответить