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На какие На какие вопросы отвечают 1 и 2 лицо
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На какие На какие вопросы отвечают 1 и 2 лицо
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1-я, мы 2-ты, вы 3-он, она, оно, они
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