Вариант 2. Решите пожалуйста Заранее спасибо
Математика
Вариант 2. Решите пожалуйста Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а) -0,56+3,8-2,44= -3+3,8=0,8 б) - 3,24+4,76+2,9=7,66-3,24=4,42 в) 2 7/15- 2 2/15+8 1/9= 1/3+8 1/9=8 4/9 2. с+5,4- 4,9 - с=0,5 3. - 5,4-(х-7,2)=1,9 -5,4+х+7,2=1,9 х+1,8=1,9 х=1,9-1,8 х=0,1
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