Вариант 2. Решите пожалуйста Заранее спасибо

Математика
Вариант 2. Решите пожалуйста Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а) -0,56+3,8-2,44= -3+3,8=0,8   б) - 3,24+4,76+2,9=7,66-3,24=4,42  в) 2 7/15- 2 2/15+8 1/9= 1/3+8 1/9=8 4/9 2.   с+5,4- 4,9 - с=0,5 3.  - 5,4-(х-7,2)=1,9         -5,4+х+7,2=1,9       х+1,8=1,9      х=1,9-1,8      х=0,1                
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