Помогите по химии!!!!!!!!!!!!! последнее задание

Химия
Помогите по химии!!!!!!!!!!!!! последнее задание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 53,5г     50г                            x NH4Cl+NaOH-->NaCl+H2O+NH3     53,5г    40г                            22,4  x1=53,5*40/53,5=40 x2=53,5*22,4/53,5=22,4 x3=x1-x2=40-22,4=17,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить Lg 0,01
Ответить
Алгебра
Номер 9.помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Длины двух рек относятся как 7:8 при этом одна из них длиннее другой на 15 км. Найти д??ину большей реки
Ответить
Русский язык
Ответьте на вопросы утвердительно или отрицательно. Модель: -Ты поедешь завтра в Арзни? -Нет, не поеду. Ты позвонишь мне вечером? Вы купите...
Ответить
Математика
Помогите плиииии...!!!
Ответить