Помогите по химии!!!!!!!!!!!!! последнее задание
Химия
Помогите по химии!!!!!!!!!!!!! последнее задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53,5г 50г x NH4Cl+NaOH-->NaCl+H2O+NH3 53,5г 40г 22,4 x1=53,5*40/53,5=40 x2=53,5*22,4/53,5=22,4 x3=x1-x2=40-22,4=17,6
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