На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?

Физика
На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 минут 3 км : 60 мин =0,05 км 0,05 км = 50 метров 50 метров = 5000 см Самые близкие варианты 1)0,0498 км 2)49,8 м 4)4980 см
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