На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?

Физика

На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?

Автор: Гость