На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?
Физика
На каком расстоянии друг от друга растут цветы, если известно, что шмель, имеющей скорость 3км\ч, пррлетает его за одну минуту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 минут 3 км : 60 мин =0,05 км 0,05 км = 50 метров 50 метров = 5000 см Самые близкие варианты 1)0,0498 км 2)49,8 м 4)4980 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Информатика. Скажите, почему пишет про последнюю строчку "Встречено '.', а ожидалос?? ';' ", если это конец цикла? program a_1; var a, d: integ...
Українська мова
Английский язык