Нарисуй свои значки,которое рассказал бы о названии улицы кирова рисунки детские

Окружающий мир
Нарисуй свои значки,которое рассказал бы о названии улицы кирова рисунки детские
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,это легко перерисовать.
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