Сравните два текста какой из них следует научной книги а Какой художественный лисица водится в России на территории нашей страны пушистая шубка предохраняет лисица самых трескучих Морозов

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Сравните два текста какой из них следует научной книги а Какой художественный лисица водится в России на территории нашей страны пушистая шубка предохраняет лисица самых трескучих Морозов

Автор: Гость