Сравните два текста какой из них следует научной книги а Какой художественный лисица водится в России на территории нашей страны пушистая шубка предохраняет лисица самых трескучих Морозов
Русский язык
Сравните два текста какой из них следует научной книги а Какой художественный лисица водится в России на территории нашей страны пушистая шубка предохраняет лисица самых трескучих Морозов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что художественный это лисица водится в россии а про пушистую шубку это из научного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста спасибо заранее говорю 3 класс У Саши меньше 100 марок. Когда он их группировал по 3,по4 и по 5,то всякий раз оставалось по одн...
Химия
Всем привет . нужно придумать новый химический элемент и сделать его характеристику по положению в периодической системе. Заранее спасибо.