1.современники Оливера Кромвеля. 2.итоги правления Оливера Кромвеля.
История
1.современники Оливера Кромвеля. 2.итоги правления Оливера Кромвеля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ? 2.Без участия Оливера Кромвеля невозможно представить ход Английской революции семнадцатого века. Эта революция имела огромное значение в истории не только Англии, но и всей Европы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 ...
Обществознание