1.современники Оливера Кромвеля. 2.итоги правления Оливера Кромвеля.

История
1.современники Оливера Кромвеля. 2.итоги правления Оливера Кромвеля.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ? 2.Без участия Оливера Кромвеля невозможно представить ход Английской революции семнадцатого века. Эта революция имела огромное значение в истории не только Англии, но и всей Европы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Нарисуй свои значки,которое рассказал бы о названии улицы кирова рисунки детские
Ответить
Математика
Из 2-х пунктов расстояние между которыми 130 км. Одновременно на встречу друг другу ??ыехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста в 4 ...
Ответить
Обществознание
Как школьная дисциплина помогает мне в учебе?
Ответить
Математика
Помогитеееееее сколько будет если умножить 67×8129
Ответить
Русский язык
Сравните два текста какой из них следует научной книги а Какой художественный лисица водится в России на территории нашей страны пушистая шубка пре...
Ответить