На карте Россия Поясное время обозначьте и подпишите названия населённого пункта в котором вы проживаете я живу в Ижевске. Закрасьте територию часовой зоны в пределах которой находится ваш населённый пункт

География

На карте Россия Поясное время обозначьте и подпишите названия населённого пункта в котором вы проживаете я живу в Ижевске. Закрасьте територию часовой зоны в пределах которой находится ваш населённый пункт

Автор: Гость