На карте Россия Поясное время обозначьте и подпишите названия населённого пункта в котором вы проживаете я живу в Ижевске. Закрасьте територию часовой зоны в пределах которой находится ваш населённый пункт

География
На карте Россия Поясное время обозначьте и подпишите названия населённого пункта в котором вы проживаете я живу в Ижевске. Закрасьте територию часовой зоны в пределах которой находится ваш населённый пункт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картинке твой часовой пояс третий слева, закрашен красным
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