На оксид магния массой 4 г подействовали раствором, содержащим 15 г азотной кислоты.Вычислите массу полученной соли
Химия
На оксид магния массой 4 г подействовали раствором, содержащим 15 г азотной кислоты.Вычислите массу полученной соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O v(MgO)=m/M=4/40=0.1 моль v(HNO3)=m/M=15/63=0.24 моль v(MgO)<v(HNO3) => v(Mg(NO3)2)=0.1 моль m(Mg(NO3)2)=v*M=0.1*148=14.8 г Ответ: m(Mg(NO3)2)=14.8 г
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