На оксид магния массой 4 г подействовали раствором, содержащим 15 г азотной кислоты.Вычислите массу полученной соли

Химия

На оксид магния массой 4 г подействовали раствором, содержащим 15 г азотной кислоты.Вычислите массу полученной соли

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