На отрезке AM= 22см отметили точку K, такую что AK=16см , и точку P, такую, что PM= 17 см.Найдите длину отрезка KP

Математика

На отрезке AM= 22см отметили точку K, такую что AK=16см , и точку P, такую, что PM= 17 см.Найдите длину отрезка KP

Автор: Гость