На отрезке AM= 22см отметили точку K, такую что AK=16см , и точку P, такую, что PM= 17 см.Найдите длину отрезка KP
Математика
На отрезке AM= 22см отметили точку K, такую что AK=16см , и точку P, такую, что PM= 17 см.Найдите длину отрезка KP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черти отрезок первый А-----------------Р----------------------------------------------К------------------М АМ=22см АК=16см РМ=17см КР=11см просто замеряй линейкой
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