На отрезку CD ровном 28см, отметили точку K, такую что CK=19см, и точку B, такую, что BD = 17 см. Найдите длину отрезка ВК

Математика

На отрезку CD ровном 28см, отметили точку K, такую что CK=19см, и точку B, такую, что BD = 17 см. Найдите длину отрезка ВК

Автор: Гость