На отрезку CD ровном 28см, отметили точку K, такую что CK=19см, и точку B, такую, что BD = 17 см. Найдите длину отрезка ВК

Математика
На отрезку CD ровном 28см, отметили точку K, такую что CK=19см, и точку B, такую, что BD = 17 см. Найдите длину отрезка ВК
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Гость:
Вк = 4 см -------------------------------------------------------------------------
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