На почте продаются 10 видов конвертов и 7 видов марок. У Маши есть 60 знакомых. Она хо??ет каждому послать письмо, чтобы при этом любые 2 письма не совпадали (письмо — это конверт и марка). Удастся ли ей это?

Математика

На почте продаются 10 видов конвертов и 7 видов марок. У Маши есть 60 знакомых. Она хо??ет каждому послать письмо, чтобы при этом любые 2 письма не совпадали (письмо — это конверт и марка). Удастся ли ей это?

Автор: Гость