На почте продаются 10 видов конвертов и 7 видов марок. У Маши есть 60 знакомых. Она хо??ет каждому послать письмо, чтобы при этом любые 2 письма не совпадали (письмо — это конверт и марка). Удастся ли ей это?
Математика
На почте продаются 10 видов конвертов и 7 видов марок. У Маши есть 60 знакомых. Она хо??ет каждому послать письмо, чтобы при этом любые 2 письма не совпадали (письмо — это конверт и марка). Удастся ли ей это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ей это удастся ведь она будет смотреть марки и конверты
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