Значення пульсу в житті людини

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Частый пульс О чем может свидетельствовать учащенный пульс, который находится выше или в районе отметки в 100 ударов? Это может говорить о том, что в организме есть инфекция, может быть, интоксикация. Такие показатели пульса указывают на наличие сердечных заболеваний, на то, что имеются онкологические болезни, возможно, лихорадка, шок. Также учащенный пульс может быть в том случае, если человек принимает определенные медицинские препараты. Стоит помнить, что у детей пульс более частый, и в первые годы жизни его показатель находится за отметкой в сто ударов. Важно сказать и о том, что частый пульс является опасным для здоровья, а именно для работы сердца, кровообращения, мозговой деятельности. Редкий пульс Подобная ситуация тоже не предвещает ничего хорошего. Опасным является состояние, когда частота пульса падает ниже отметки в 60 ударов. Это может говорить о таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, миокардит. Не исключено развитие инфекции, тяжелой интоксикации, наличие повышенного внутричерепного давления и патологий эндокринной системы. Однако низкий пульс может быть физиологической нормой для человека. В любом случае такое состояние должно насторожить врача, и лучше всего провести несколько дополнительных обследований, чтобы убедиться, что с организмом все в порядке.- Читайте подробнее на SYL.ru: http://www.syl.ru/article/140961/mod_puls-norma-opasnyie-pokazateli