Решите пожалуйста, а то я в физике вообще не шарю 1. Установите желоб под малым углом к горизонту, под­ложив под один его конец тонкую книгу или тетрадь. 2. Положите металлический шарик на более высокий конец желоба и слегка ...

Физика

Решите пожалуйста, а то я в физике вообще не шарю 1. Установите желоб под малым углом к горизонту, под­ложив под один его конец тонкую книгу или тетрадь. 2. Положите металлический шарик на более высокий конец желоба и слегка толкните его, одновременно нажав кнопку отсчета времени на секундомере. 3. Отметьте карандашом на желобе положения шарика че­рез 1, 2 и 3 секунды после начала движения. Измерьте линей­кой путь, проходимый шариком за каждую секунду, вычислите среднюю скорость шарика за каждый из этих промежутков вре­мени и заполните в тетради для лабораторных работ таблицу: таблица: Время движения Пройденный путь, см Средняя скорость, см/с Первая секунда Вторая секунда Третья секунда 4. Если найденные значения средней скорости примерно одинаковы, то движение шарика приближенно можно считать равномерным. Если же эти значения существенно отличают­ся, измените (сделав несколько попыток) наклон желоба так, чтобы добиться приближенно равномерного движения шари­ка, и заполните в тетради для лабораторных работ таблицу: Время движения Пройденный путь, см Средняя скорость, см/с Первая секунда Вторая секунда Третья секунда 5. Сделайте и запишите вывод: как двигался шарик в по­ставленных вами опытах.

Автор: Гость