Решите пожалуйста, а то я в физике вообще не шарю 1. Установите желоб под малым углом к горизонту, подложив под один его конец тонкую книгу или тетрадь. 2. Положите металлический шарик на более высокий конец желоба и слегка ...
Физика
Решите пожалуйста, а то я в физике вообще не шарю 1. Установите желоб под малым углом к горизонту, подложив под один его конец тонкую книгу или тетрадь. 2. Положите металлический шарик на более высокий конец желоба и слегка толкните его, одновременно нажав кнопку отсчета времени на секундомере. 3. Отметьте карандашом на желобе положения шарика через 1, 2 и 3 секунды после начала движения. Измерьте линейкой путь, проходимый шариком за каждую секунду, вычислите среднюю скорость шарика за каждый из этих промежутков времени и заполните в тетради для лабораторных работ таблицу: таблица: Время движения Пройденный путь, см Средняя скорость, см/с Первая секунда Вторая секунда Третья секунда 4. Если найденные значения средней скорости примерно одинаковы, то движение шарика приближенно можно считать равномерным. Если же эти значения существенно отличаются, измените (сделав несколько попыток) наклон желоба так, чтобы добиться приближенно равномерного движения шарика, и заполните в тетради для лабораторных работ таблицу: Время движения Пройденный путь, см Средняя скорость, см/с Первая секунда Вторая секунда Третья секунда 5. Сделайте и запишите вывод: как двигался шарик в поставленных вами опытах.
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Гость:
Так не скажешь, надо опыты ставить, это же лабораторная работа, её, обычно, в школе делают
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