На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?

Гость: Гость:

Так как в задаче сказано что учительница проверяла по тредям , значит она разделила все тетради на 3 части . Каждую часть она проверяла 3/4 часа умножаем 3/4 на 3 получается 9/12 часов она проверяла тетради Теперь 9/12 умножь на 60 получится 45