На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?

Математика
На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в задаче сказано что  учительница проверяла по тредям , значит она разделила все тетради на 3 части .  Каждую часть она проверяла 3/4 часа умножаем 3/4 на 3 получается 9/12 часов она проверяла тетради  Теперь  9/12 умножь на 60 получится 45 
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