На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?
Математика
На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4часа.Сколько минут заняла проверка всех тетрадей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в задаче сказано что учительница проверяла по тредям , значит она разделила все тетради на 3 части . Каждую часть она проверяла 3/4 часа умножаем 3/4 на 3 получается 9/12 часов она проверяла тетради Теперь 9/12 умножь на 60 получится 45
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