Помогите пожалуйста с английским СРОЧНО НУЖНО ♥♡♥♡♥♡♥дам много баллов . Как п??сать выделено голубым дам баллы

Английский язык
Помогите пожалуйста с английским СРОЧНО НУЖНО ♥♡♥♡♥♡♥дам много баллов . Как п??сать выделено голубым дам баллы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда слово написал выделяешь его там появляется меню выбираешь букву Ж затем делаешь тоже самое только меняешь цвет там будет такая иконка с определённым цветом кликаешь на неё выбираешь цвет
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