Помогите пожалуйста надо 21 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
Математика
Помогите пожалуйста надо 21 кто зделает первым и правильно дам еще 20 балоов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1000-(28+15)*4<а 1000-43*4<а 1000-172<а 828<а Наименьшее натуральное число, удовлетворяющее условию = 829 Ответ: 829 2)а>(345-70):25*8 а>275:25*8 а>11*8 а>88 Наименьшее натуральное число, удовлетворяющее условию = 89 Ответ: 89
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