На рис 110 показано наследование по двум признакам у морской свинки.А.Определите фенотипы и генотипы потомства F1 и F2.
Биология
На рис 110 показано наследование по двум признакам у морской свинки.А.Определите фенотипы и генотипы потомства F1 и F2.
Ответ(ы):
Гость:
Согласно рисунку А черная шерсть а белая шерсть В кудрявые волосы в гладкие волосы родители: aaBB (белая кудрявая) х ААбб( черный гладкий) = AaBb (черный кудрявый) это гибриды первого поколения АаBb x AaBb = 9 A-B- черные кудрявые, 3 A-bb черные гладкие, 3 ааB- белые кудрявые, 1 aabb белые гладкие независимое наследование признаков это такое наследование, когда гены находящиеся в неаллельных хромосомах наследуются независимо друг от друга. в последующих поколениях могут появляться особи не похожие на родителей, потому, что в процессе иейоза, гены могу случайным образом перекомбинироваться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!! составьте сочинение интервью с поэтом. в форме диолога и побольше пожайл??ста очень надо. побольше гдето на листа два полтора или хотябы ...
Математика
Русский язык
Русский язык