Pквадрате -32см. Sквадрате-?

Математика
Pквадрате -32см. Sквадрате-?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32:4=8см (1 сторона квадрата)S квадрата=8х8=64см²

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