Какие особенности природы Русской равнины связаны с ее географическим положение???

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Природа Русской равнины разнообразна и живописна. Это связано с особенностями ее географического положения. Особенность географического положения вызвана воздействием внешних сил, прежде всего это четвертичное оледенение, которому подвергалась данная территория. Двигающиеся ледники «вспахивали» на своем пути долины, расширяли тектонические впадины, полировали скалы и т.д. При «отступлении» ледника образовывались озера, возникали плоские или слегка вогнутые песчаные низины. В южной части равнины, как правило, преобладает эрозийный рельеф. Здесь особенно сильно расчленены оврагами и балками возвышенности, между которыми расположены низменности, по которым протекают крупные реки. Просторы русской равнины- это, прежде всего, карельская и печорская тайга, среднерусская дубрава, тундровые пастбища, лесостепи и степи. Русская равнина очень богата природными ресурсами и водами, животным миром и растительностью.