Вывод по практической работе по химии №4 признаки химической реакции) очень надо)

Химия
Вывод по практической работе по химии №4 признаки химической реакции) очень надо)
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Выделение теплоты, изменение окраски, появление запаха, образование осадка, выделение газа 
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