СРОЧНО!!! составьте сочинение интервью с поэтом. в форме диолога и побольше пожайл??ста очень надо. побольше гдето на листа два полтора или хотябы на один лист тетради

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СРОЧНО!!! составьте сочинение интервью с поэтом. в форме диолога и побольше пожайл??ста очень надо. побольше гдето на листа два полтора или хотябы на один лист тетради
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Составь сома я бы смог но нехачю
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