На рис 35 угол OAC=углуOCA,угол AOB=углу COB.докажите,что треугольник AOB=треугольнику COB
Геометрия
На рис 35 угол OAC=углуOCA,угол AOB=углу COB.докажите,что треугольник AOB=треугольнику COB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как в треугольнике АОС углы ОАС=САО, то треугольник равнобедренный и АО=ОС. Треугольник АОВ=треугольнику СОВ по двум сторонам и углу между ними АО=ОС ОВ-общая углы АОВ=СОВ по условию.
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