На рис 35 угол OAC=углуOCA,угол AOB=углу COB.докажите,что треугольник AOB=треугольнику COB

Гость: Гость:

Так как в треугольнике АОС углы ОАС=САО, то треугольник равнобедренный и АО=ОС. Треугольник АОВ=треугольнику СОВ по двум сторонам и углу между ними АО=ОС ОВ-общая углы АОВ=СОВ по условию.