На рис. а дано наглядное изображение детали, а на рис. б - чертеж. Руководствуясь да??ными изображениями, постройте фронтальный разрез и при необходимости обозначьте его. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! даю 25 баллов + отмечу как лучший и...

Черчение

На рис. а дано наглядное изображение детали, а на рис. б - чертеж. Руководствуясь да??ными изображениями, постройте фронтальный разрез и при необходимости обозначьте его. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! даю 25 баллов + отмечу как лучший и лайк

Автор: Гость