На рис. а дано наглядное изображение детали, а на рис. б - чертеж. Руководствуясь да??ными изображениями, постройте фронтальный разрез и при необходимости обозначьте его. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! даю 25 баллов + отмечу как лучший и...

Черчение
На рис. а дано наглядное изображение детали, а на рис. б - чертеж. Руководствуясь да??ными изображениями, постройте фронтальный разрез и при необходимости обозначьте его. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! даю 25 баллов + отмечу как лучший и лайк
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Гость:
Изи же как то так будет
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