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На, сено, под, сарай, собака, легла.
Русский язык
На, сено, под, сарай, собака, легла.
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Гость:
Собака легла на сено под сараем
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