На, сено, под, сарай, собака, легла.

Русский язык
На, сено, под, сарай, собака, легла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака легла на сено под сараем
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