Пожалуйста, помогите решить задачу по физике (про удельное сопротивление провода)
Физика
Пожалуйста, помогите решить задачу по физике (про удельное сопротивление провода)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/R U/R=p*L/S p=U*S/I*L S=pi*d^2/4=3,14*(1,5*10^-3)^2/4=1,77*10^-6 м2 p=18*1,77*10^-6/2,25*14,2=99,7*10^-8 Ом*м
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