Периметрравнобедренноо треугольника АВС с основанием ВС равен 40см, а периметр ра??ностороннеготреугольника ВСД равен 45см . Найдите стороны АВ и Вс .

Математика
Периметрравнобедренноо треугольника АВС с основанием ВС равен 40см, а периметр ра??ностороннеготреугольника ВСД равен 45см . Найдите стороны АВ и Вс .
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Держи))))))))))))))))))))
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