Тофсла иВифсла, герои книги Туве Янсон 《 Шляпа волшебника》(перевод со шведского ??.Брауде), говорят по -особому.В какой фразе они образуют глагол не так как в остальных? (А)-Ты всёсла погяласла? (Б) Во всяком случаесла. (В) К...

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Тофсла иВифсла, герои книги Туве Янсон 《 Шляпа волшебника》(перевод со шведского ??.Брауде), говорят по -особому.В какой фразе они образуют глагол не так как в остальных? (А)-Ты всёсла погяласла? (Б) Во всяком случаесла. (В) Кто-то крадётсла! Тихо как мышкасла. (Г) Он следитсла за нами. (Д) Страхсла и ужассла

Автор: Гость