Тофсла иВифсла, герои книги Туве Янсон 《 Шляпа волшебника》(перевод со шведского ??.Брауде), говорят по -особому.В какой фразе они образуют глагол не так как в остальных? (А)-Ты всёсла погяласла? (Б) Во всяком случаесла. (В) К...
Русский язык
Тофсла иВифсла, герои книги Туве Янсон 《 Шляпа волшебника》(перевод со шведского ??.Брауде), говорят по -особому.В какой фразе они образуют глагол не так как в остальных? (А)-Ты всёсла погяласла? (Б) Во всяком случаесла. (В) Кто-то крадётсла! Тихо как мышкасла. (Г) Он следитсла за нами. (Д) Страхсла и ужассла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..........................в)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стороны параллелограмма равны 3 см и 6 см, а высота, проведённая к большей стороне, ??авна 3,5 см. Вычисли высоту, проведённую к меньшей стороне....
Русский язык
Литература
Как вы объясните жесткое отношение троекурова к любимой дочери и выбор верейским спутницы жизни? ПЛИЗ ОЧЕНЬ НАДО!!!
Физика