Проект по русскому языку 3 класс:рассказ о слове "УЖИН"

Русский язык
Проект по русскому языку 3 класс:рассказ о слове "УЖИН"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь вечер мама готовила ужин. Это была жареная картошка с салатом и курицой. Салат состоял из огурцов помидоров и маенезом. Ужин был очень вкусным. Маме было приятно это слышать.
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