Составте предложение по схемам (о обозначает обращение) ( 0, ?) (0! !) ( , 0,) (,0!)
Русский язык
Составте предложение по схемам (о обозначает обращение) ( 0, ?) (0! !) ( , 0,) (,0!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0, ?) - Здравствуй, дорогая мама, как у тебя дела? (0,! !) - Здравствуйте! (, 0 ,) - Попрошу вас остаться,Евгений, сейчас начнется урок (,0!) - Ванька,здарово!
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