На складе всего 88 л. сока:трехлитровых банок апельсинового сока столько же,скольк?? пятилитровых банок яблочного сока.сколько л. апельсинового сока

Математика
На складе всего 88 л. сока:трехлитровых банок апельсинового сока столько же,скольк?? пятилитровых банок яблочного сока.сколько л. апельсинового сока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там сказано, что кол-во банок одинаковое значит 3+5=8 литров88/8=11банок значит 11 банок ап и 11 банок яб11*3=33 литра

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