На сколько нужно перевести часы пассажирам летящим из москвы в магадан?
Геометрия
На сколько нужно перевести часы пассажирам летящим из москвы в магадан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время в Магадане = Время в Москве + 8 часов. Здесь всегда точное время в этих городах Ответ: часы надо перевести вперёд, на 8 часов.
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