на твой взгляд Почему у Новгородской земли были Непростые часто враждебные отнош??ния с соседями
История
на твой взгляд Почему у Новгородской земли были Непростые часто враждебные отнош??ния с соседями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С какими соседями ? Новгородская земля была черноземная, через неё проходил важный торговый путь " из варяг в греки". Зависть , что поделать .
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