На велосипеде .на шарике.на собаке.уквзать род число падеж

Русский язык
На велосипеде .на шарике.на собаке.уквзать род число падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
М.р п.п 2.л м.р п.п 2.л ж.р п.п 1. л
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