На ветке сидят жуки . У всех жуков 24 ноги . Сколько жукок ?
Математика
На ветке сидят жуки . У всех жуков 24 ноги . Сколько жукок ?
Ответ(ы):
Гость:
6 если учитывать что у жуков по 4 лапы
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