Для русской равнины составте синквей 1)существительное 2)прилагательное 1 3)гла??ол 3 4)предложение из 4 слов 5)одно ключевое слово

География
Для русской равнины составте синквей 1)существительное 2)прилагательное 1 3)гла??ол 3 4)предложение из 4 слов 5)одно ключевое слово
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Человек Умный Бегает играет говорит Человек играет на гитаре мышь
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