Помогите написать сочинение "В музее" на казахском языке! Пожалуйста :(
Қазақ тiлi
Помогите написать сочинение "В музее" на казахском языке! Пожалуйста :(
Ответ(ы):
Гость:
Мен өзімнің ата анаммен мұражайға бардым ол жақта өте қызық болды көптеген экспонаттар бар ен мұражайға кіре салысымен таң қалдым кейін сыныбымдағы мұражайдағы күнім туралы айттым кейін ұстазымада айттым мұғалімге қызық болғалы соншалық келесі сабақта баратынымызды айтты мен өте қуандым
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