Прочитайте распределите имена существительные по родам и запишите их в три групп?? лестница чувство магазин лошадь журавль полотенце автобус зеркало скамейка варенье молния комбайн гвоздь вермишель сообщение
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Прочитайте распределите имена существительные по родам и запишите их в три групп?? лестница чувство магазин лошадь журавль полотенце автобус зеркало скамейка варенье молния комбайн гвоздь вермишель сообщение
Ответ(ы):
Гость:
М.р.-магазин,журавль, автобус,комбайн,гвоздь. Ср.р.-чувство, полотенце, зеркало,варенье, сообщение. Ж.р.-лестница,лошадь,скамейка,молния,вермишель.
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