Прочитайте распределите имена существительные по родам и запишите их в три групп?? лестница чувство магазин лошадь журавль полотенце автобус зеркало скамейка варенье молния комбайн гвоздь вермишель сообщение

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Прочитайте распределите имена существительные по родам и запишите их в три групп?? лестница чувство магазин лошадь журавль полотенце автобус зеркало скамейка варенье молния комбайн гвоздь вермишель сообщение

Автор: Гость