В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ОСНОВАН ГОРОД СУЗДАЛЬ И КАКОЙ ГОД ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ (НЕ НАДО ПИС??ТЬ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЖАЛУЙСТА )

История
В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ОСНОВАН ГОРОД СУЗДАЛЬ И КАКОЙ ГОД ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ (НЕ НАДО ПИС??ТЬ ДРУГУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЖАЛУЙСТА )
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Гость:
Первое упоминание о Суздале в летописях относится к 1024 году. В то время Ростово-Суздальская земля подчинялась Новгородскому князю Ярославу Мудрому.
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